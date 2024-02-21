ŞOK’tan yüzde 50’ye varan indirim! Dyson Dikey Süpürge, Arzum Çay Makinesi… ŞOK Market, 21 Şubat 2024 tarihinden geçerli olacak özel fırsatlarla müşterilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Yeni haftanın aktüel kataloğunda, teknoloji ve ev aletleri kategorisinde dikkat çeken ürünler dev indirimlerle raflarda yerini aldı.

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Her hafta olduğu gibi, ŞOK bu sefer de müşterilerine özel bir alışveriş deneyimi sunmayı amaçlıyor.

21 Şubat itibariyle geçerli olacak fırsatlarla birlikte, teknoloji ve ev aletleri kategorilerinde geniş bir ürün yelpazesi sunulacak.

Müşteriler, 21 Şubat itibariyle başlayacak olan bu özel fırsatlardan yararlanarak alışverişlerini daha ekonomik bir şekilde gerçekleştirebilecekler.

ŞOK Market, her kampanya haftasında olduğu gibi bu hafta da 25 TL ve üzeri alışverişlerde müşterilerine indirimli ürün fırsatları sunacak.

Aktüel kataloğun detaylarına ve indirimli ürünlere, ŞOK Market mağazalarından ve CEPTE ŞOK online platformundan kolayca ulaşılabilecek.

İşte ŞOK 21 Şubat indirim kataloğu…