SON 16 TURU! Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen şampiyonada G Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Kanada ile karşılaştı.
Filenin Efeleri, liderlik maçında rakibini 25-21, 25-16 ve 27-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla organizasyon tarihinde ilk kez 3'te 3 yapan Türkiye, grubunu namağlup lider tamamladı.
Dünya Şampiyonasında üçte üç yaparak grubunu namağlup lider tamamlayan Millilerimiz, son 16 turunda Hollanda ile karşılaşacak.
Peki, Türkiye - Hollanda maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...
Türkiye - Hollanda maçı ne zaman?
Türkiye - Hollanda maçı 20 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın saati daha sonra FIVB tarafından açıklanacak.