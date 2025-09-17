Abone ol: Google News

Dünya Şampiyonasında üçte üç yaparak grubunu namağlup lider tamamlayan Millilerimiz, son 16 turunda Hollanda ile karşılaşacak. İşte maçın detayları...

Yayınlama Tarihi: 17.09.2025 15:25
SON 16 TURU! Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen şampiyonada G Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Kanada ile karşılaştı.

Filenin Efeleri, liderlik maçında rakibini 25-21, 25-16 ve 27-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla organizasyon tarihinde ilk kez 3'te 3 yapan Türkiye, grubunu namağlup lider tamamladı.

Dünya Şampiyonasında üçte üç yaparak grubunu namağlup lider tamamlayan Millilerimiz, son 16 turunda Hollanda ile karşılaşacak.

Peki, Türkiye - Hollanda maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...

Türkiye - Hollanda maçı ne zaman?

Türkiye - Hollanda maçı 20 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın saati daha sonra FIVB tarafından açıklanacak.

