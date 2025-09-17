SON 16 TURU! Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Şampiyonasında üçte üç yaparak grubunu namağlup lider tamamlayan Millilerimiz, son 16 turunda Hollanda ile karşılaşacak. İşte maçın detayları...