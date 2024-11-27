Son dakika ayçiçek yağı kararı! Artık yok...

Yağmur Dinç

Cumhurbaşkanlığı'nın "Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında %8 veya bunun karşılığı 400 bin ton ham ayçiçeği yağı ithalatında %20 gümrük vergili tarife kontenjanı açılmıştı.

Bugünkü kararla yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında %8 olan gümrük vergisi sıfırlandı.

Söz konusu uygulama 1 Ocak 2025-30 Nisan 2025 tarihleri arasında uygulanacak.

Ham ayçiçeği yağı ithalatında %20 olan gümrük verginde ise bir değişikliğe gidilmedi.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tarihten sonra hasat döneminin yaklaştığı dönemde ise düşük vergili ithalat imkanı sonlandırılacaktır. Böylelikle, ülkemiz ihtiyaçlarını karşılamak üzere sınırlı miktar için açılan söz konusu tarife kontenjanıyla çiftçilerimizin bu yılki ürününün piyasada en iyi şekilde yer bulması, bu yolla 2025-2026 sezonu için ekim motivasyonunun artırılması ve iç piyasa ihtiyacının ayçiçeği yağında oluşabilecek spekülatif fiyat hareketlerine karşı tüketiciyi koruyacak şekilde karşılanması hedeflenmektedir.

Bakanlığımız, başta Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte hareket ederek piyasada oluşan arz, talep ve fiyat düzeyini yakından takip edip, gerekli düzenlemeleri zamanında hayata geçirmeye devam edecektir"