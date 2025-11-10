Son hali görüntülendi! İşte Atatürk'ün doğduğu ev...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te 1881 yılında dünyaya geldiği ev, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edildi.

Atatürk Evi, Ulu Önder’in ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünden bir gün önce bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle açıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında o dönem Osmanlı topraklarında yer alan Selanik’te dünyaya geldi.

Atatürk’ün doğduğu, çocukluk ve gençlik yıllarının bir bölümünü geçirdiği, vatanın özgür bir yönetime kavuşması fikrinin temellerini arkadaşlarıyla birlikte attığı bu tarihi ev, bugün “Atatürk Evi Müzesi” adıyla düzenlenmiş ve ziyarete açıldı.

Selanik’teki Atatürk Evi, günümüzde Aya Dimitriya Mahallesi, Apostolu Pavlu Caddesi 75 numarada, Türk Konsolosluğu’nun hemen bitişiğinde yer alıyor.

Arşiv kayıtlarına göre, yapı geçmişte Selanik’in Koca Kasım Paşa Mahallesi, Islahhane Caddesi üzerinde bulunuyordu. Ev; bodrumu ile birlikte üç katlı, önünde ise küçük bir avlusu var.

Tarihi belgelerden edinilen bilgilere göre, bugün müze olarak hizmet veren bu ev 1870 yılından önce Rodoslu müderris Hacı Mehmed tarafından yaptırıldı.

Daha sonra sırasıyla İbrahim Zühdü, ardından Abdullah Ağa ve eşi Ümmü Gülsüm tarafından satın alındı.

Kayıtlara göre, ev Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi tarafından inşa edilmemiş; ailenin bu evi kiralayarak kullandığı anlaşıldı.

Bugün Selanik’teki Atatürk Evi, yalnızca bir doğum yeri değil; bir liderin fikirlerinin filizlendiği, bir milletin kaderinin şekillenmeye başladığı tarihi bir simge olarak varlığını sürdürmektedir.

