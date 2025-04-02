Son tarih 30 Nisan! Ödemeyene haciz yolu gözükecek

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2024 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyan ve ödeme dönemi, bugünden itibaren resmen başladı! Mükellefler, 30 Nisan tarihine kadar beyannamelerini verebilecek ve vergilerini ödeyebilecek.

Ödemeler, Dijital Vergi Dairesi, anlaşmalı bankalar ve PTT iş yerleri aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Belirli şartları taşıyan mükellefler, yüzde 5 oranında vergi indiriminden yararlanabilecek!

Ancak bu indirim, finans, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerini kapsamıyor. İndirimden faydalanabilmek için, mükelleflerin beyannameye konu olan yıl ve önceki iki yılın vergilerini zamanında ödemiş olması gerekiyor.

ZAMANINDA ÖDEMEYEN YANDI!

Kurumlar vergisi ödemeleri zamanında yapılmazsa, mükellefler haciz işlemleriyle karşı karşıya kalabilirler.

Vergi borcunun ödenmemesi, yasal takibe neden olabilir ve haciz işlemleri devreye girebilir. Bu nedenle, ödeme süresinin takip edilmesi ve zamanında gerçekleştirilmesi önemlidir.