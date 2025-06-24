Şort giymek yasaklandı: Uymayana ceza kesilecek

Edirne’de toplu taşıma ve taksi şoförlerini yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme hayata geçirildi.

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Belediye Meclisi kararıylaşoförlerin araç kullanırken şort ve terlik giymesinin yasaklandığını duyurdu.

Yeni kurala göre, bu kıyafetleri giydiği tespit edilen sürücülere idari yaptırım uygulanacak.

İDARİ YAPTIRIM UYGULANACAK

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Şahin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Edirne Belediye Meclisi tarafından uygulamaya konulan yaz dönemi kılık kıyafet yönetmeliği gereğince; Edirne Belediye Başkanlığının ilgili birimi tarafından, toplu ulaşım ve ticari taksilere yapılacak denetimlerde söz konusu yönetmeliğe uygun olmayan şekilde (şort, kolsuz t-shirt, eşofman ve terlik gibi) giyinen araç sürücülerine idari yaptırım uygulanacağı bildirilmiş olup konu hakkında bilgilerinizi ve gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederim."