Sosyal medyada gündem oldu! Bakın elektrikli araçlar şarj olurken üzerine nemli havlu koymak ne işe yarıyormuş Sosyal medyada elektrikli araçlar şarj olurken kablonun üzerine nemli havlu koymak viral olmuş ve bir tartışma konusu halini almıştı. Peki şarj kablosunun üzerine koyulan bu havlu ne işe yarıyor? İşte, detayları…

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Son dönemlerde giderek çoğalan elektrikli araçlar arasında belki de en çok kullanılan markalardan biri de Tesla’dır. Elektrik araç Telsa kullanıcıları arasında sosyal medyada gündem olan nemli havlu konusu bir tartışma konusuna dönüştü.

Tartışma yaratan bu yöntemin ne işe yaradığı ise çoğu sosyal medya kullanıcısı tarafından merak edilerek araştırılmaya başladı. Aracın şarj olma sırasında şarj kablosunun köküne yerleştirilen nemli havlu öyle bir işe yarıyormuş ki duyan şaşırıyor.

Her ne kadar tartışma yaratıyor olsa da deneyen sosyal medya kullanıcıları tarafından uygulanan nemli havlu yöntemi bakın ne işe yarıyormuş…

Şarj kablosunun tutmacının üzerine nemli havlu koyun

Elektrikli araçların şarj süreçlerinde, sürücülerin deneyimleyerek sosyal medya platformlarda paylaştığı nemli havlu yöntemi viral oldu. Bir tartışma konusu da dönüşen bu yöntemi bazı sürücüler, şarj kablolarının tutacak kısmına nemli bir bez yerleştirerek, aşırı ısınmayı önlediklerini ve şarj sürecini hızlandırdıklarını öne sürdü.

Sürücüler tarafından uygulanan bu basit yöntemle, nemli bezin güneş ışınlarını bloke etmesi sayesinde, tutacak kısmının sıcaklığını düşürerek şarj verimliliğini artırabilecek özellikler taşımaktadır. Ancak, bu pratik yöntemin uzun vadede şarj kablolarına veya tutacaklarına zarar verip vermeyeceği konusunda bir belirsizlik bulunmaktadır.