Güney Afrika'yı tek golle yenen Kanada, Son 16'ya adını yazdırdı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu maçında Güney Afrika ile Kanada karşı karşıya geldi.

KANADA SON 16'YA KALMAYI BAŞARDI

Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kanada 1-0'lık skorla kazandı.

Kanada'ya galibiyeti ve turu getiren golü 90+2. dakikada Stephen Eustaquio kaydetti.

İlk yarıda savunma güvenliğini önde tutan iki ekip, geliştirdikleri hızlı ataklarla etkili olmaya çalıştı. Kanada 44. dakikada ilk yarının en net fırsatını yakaladı.

Sağ kanattan kullanılan kornerde altıpas önünde Bombito kafayı vurdu, Güney Afrika savunmasında Modiba topu çizgiden çıkardı. Ardından oluşan karambolde Buchanen yakın mesafeden sert vurdu, bu kez de kaleci Williams gole izin vermedi.

İkinci yarıda da etkili ataklar Kanada'dan geldi. 65. dakikada Oluwaseyi kaleciyle karşı karşıya kaldı, ceza sahası içinden şutunda, kaleciden sekip yükseklik kazanan topa altıpas içinde David vurmak istedi, son anda araya giren Mbokazi topu kornere yolladı.

EUSTAQUIO’DAN UZATMA DAKİKALARINDA KRİTİK GOL

Kanada maçın son anlarında aradığı golü buldu. 90+2. dakikada Güney Afrika ceza sahası önünde topla buluşan Eustaquio'nun sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

Güney Afrika kalecisi Ronwen Williams'ın zaman zaman oyunu yavaşlatma çabaları tribündeki taraftarların ıslıklı protestosuna sebep oldu. Taraftarlar, karşılaşmada verilen su molalarına da tepki gösterdi.

GÜNEY AFRİKA VEDA ETTİ

Tarihinin en iyi Dünya Kupası derecesini elde eden Güney Afrika, turnuvaya veda etti.

Adını Son 16 Turu'na yazdıran Kanada, Hollanda - Fas eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.