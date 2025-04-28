Soymaya gerek yok: Bu yöntemle kabuksuz haşlanıyor...

Yağmur Uçar

Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi haşlanmış yumurta, sağlıklı ve pratik bir seçenek olsa da bir sorunu yıllardır çözemedik: soyarken kabus yaşamak!

Kabuk yapışır, parça parça dökülür, bazen yumurtanın yarısı çöpe gider. Ama artık buna gerek yok.

Yeni bir yöntemle yumurtayı kabuğunu hiç kırmadan, hatta hiç soymadan haşlamak mümkün.

KABUKSUZ HAŞLANMIŞ YUMURTA YÖNTEMİ

Yumurtayı önce küçük bir kapta dikkatlice kırıyorsun. Ardından streç film ya da ısıya dayanıklı buzdolabı poşeti yardımıyla yumurtayı bir top gibi sarıp sıkıca kapatıyorsun.

Sonra kaynar suya atıp 5-7 dakika haşlıyorsun.

Yumurtan pişiyor ama kabuksuz! Yani hem zamandan kazanıyorsun hem de soymakla uğraşmıyorsun.

Dilersen içine biraz tuz, karabiber ya da sevdiğin baharatları da ekleyip haşlamadan önce lezzetlendirebilirsin.