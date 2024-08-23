Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

20 bin öğretmen ataması için mülakatlar 1 Temmuz'da başlamıştı. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için geri sayım başladı.
Mülakatlar sonrasında öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı sonuçları bekliyor.
20 bin öğretmen ataması sürecinde mülakatlar 10 Ağustos'ta sona erdi ancak sonuçlar hala açıklanmadı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada mülakata karşı açılan davalar nedeniyle sonuçları hala açıklayamadıklarını ifade etti.
Peki sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte cevabı..
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından adayların erişimine açılacak.