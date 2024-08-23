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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı gündem oldu. İşte mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih..