Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Hüseyin Topuz

20 bin öğretmen ataması için mülakatlar 1 Temmuz 2024 tarihinde başlamıştı. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor.

Mülakatlar sonrasında öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı sonuçları merakla bekliyor.

20 bin öğretmen ataması sürecinde mülakatlar 10 Ağustos 2024 tarihinde sona erdi fakat sonuçlar henüz belli olmadı.

Peki sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte merak edilen o tarih...

Mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Konu hakkında resmi açıklaam yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.