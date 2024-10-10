Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

Hüseyin Topuz

20 bin öğretmen ataması için mülakatlar 1 Temmuz 2024 tarihinde başlamıştı. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor.

Mülakatlar sonrasında öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı sonuçları merakla bekliyor.

20 bin öğretmen ataması sürecinde mülakatlar 10 Ağustos 2024 tarihinde sona erdi fakat sonuçlar hala açıklanmadı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada mülakata karşı açılan davalar nedeniyle sonuçları hala açıklayamadıklarını ifade etti.

Peki sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından adayların erişimine açılacak.