Sözlüğe girdi: Israeled ne demek? İşte tanımı Urban Dictionary, Israeled (İsraillenmek) kelimesini sözlüğe ekledi. Peki, israeled ne demek? İşte anlamı...

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İsrail, Filistin'de masumların kanını akıtmaya devam ediyor.

Tepkilere aldırış etmeyen İsrail askerleri, adeta Gazze'yi yıkıp geçiyor.

İsrail'in acımasızlığı, sözlükte yer buldu.

Popüler çevrimiçi sözlük Urban Dictionary, "israeled" kelimesini ekledi.

İşte anlamı

Israeled kelimesinin anlamı "birinin başkasına ait olan bir şeyi kendisininmiş gibi iddia ederek ele geçirmesi olarak" tanımlandı.

Sözlükteki tanımda, "Biri senden sana ait bir şeyi paylaşmanı istediğinde ve sonra seni uzaklaştırmak için kavga ettiğinde" kullanılabilir ifadesine yer verildi.

Örnek cümle

Örnek olarak da aşağıdaki ifade yer aldı:

"Bir restoranda birisi masamı paylaşmak istedi. İzin verdim. Bir süre sonra toplantısı olduğu için beni masadan kovdu. Yani İsraillendim.