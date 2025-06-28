Spor ayakkabıların arkasındaki bu halka bakın ne işe yarıyormuş

Spor ayakkabılarda neredeyse standart hale gelen ama çoğu kişinin ne işe yaradığını bilmediği küçük bir detay var: Topuk kısmındaki halka.

İlk bakışta yalnızca bir tasarım unsuru gibi görünen üreticilerin topuk tırnağı adını verdiği bu detay, aslında spor ayakkabıların hem kullanım konforunu artıran hem de ömrünü uzatan fonksiyonel bir parçadır.

Günümüzde milyonlarca insan bu halkayı fark etse de, büyük çoğunluğu onu sadece görsel bir süsleme zannediyor. Çoğu kişi tarafından dekoratif olarak gözüken bu minik halka bakın aslında ne işe yarıyormuş.

SADECE MİNİK BİR HALKA DEĞİL

Hemen her spor ayakkabının arkasında bulunan ve üreticiler tarafından topuk tırnağı denile bu halka doğru kullanıldığında, ayakkabının yapısını koruyan, esnemesini engelleyen ve giyme çıkarma işlemini kolaylaştıran çok amaçlı bir yardımcı eleman işlevi görüyormuş.

Topuk tırnağı, ayağa geçirilen ayakkabının arkadan çekilerek giyilmesini sağlarken, kullanıcıların elleriyle topuk kısmını bastırarak ayakkabının formunu bozmalarının da önüne geçiyor.

Bu sayede hem ayakkabının deformasyonu engelleniyor, hem de ürün daha uzun süre kullanılabiliyor. Ayrıca ayakkabının çantaya veya askıya asılması gibi pratik ihtiyaçlara da cevap veriyor.

Bazı markalar bu halkayı karabina, çanta tokası ya da bağcıkla entegre ederek daha işlevsel hale getirirken, bazıları ise sade ama sağlam bir dikişle üretmeye devam ediyor. Yani o küçük detay, aslında her gün giymekten keyif aldığınız ayakkabının sağlığı için düşündüğünüzden çok daha önemli.