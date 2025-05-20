Spor giyim devi açıkladı: Müşterilere dair o veriler çalındı!

Haber Merkezi

Dünyanın en büyük spor giyim markalarından olan Adidas müşteri verilerinin çalındığına ilişkin yaptığı açıklama ile gündeme bomba gibi düştü.

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde açıklama yapan dev marka tarafından yapılan bu açıklama milyonlarca müşterinin endişelenmesine neden oldu.

Yapılan veri hırsızlığı hakkında detaylı açıklama yapan marka, müşterilerinin hangi verilerinin çalındığına dair bilgilendirme yapıldı.

O VERİLER ÇALINDI!

Yaşanan durum hakkında Adidas’tan yapılan açıklamada gündemde büyük bir yankı uyandırdı. Yapılan açıklamada:

“Değerli müşterimiz, yakın zamanda yaşadığımız ve verilerinizi etkilemiş olabilecek bir sorun hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla sizlere ulaşmaktayız.

Ne oldu?

Adidas yakın zamanda Adidas’ın müşterileriyle ilgili bazı verilerin yetkisiz bir üçüncü tarafa ifşa edildiği konusunda bilgilendirilmiştir.

Hangi bilgiler etkilenmiştir?

Söz konusu veriler, müşteri hizmetlerine ekibimizle iletişime geçmiş olan müşterilere ilişkin iletişim bilgilerinden oluşmaktadır. Bu bilgiler arasında isim, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet ve doğum tarihi yer alabilmektedir. Ödeme kartı bilgileri gibi hiçbir finansal bilgi veya şifre olaydan etkilenmemiştir.” İfadelerine yer verildi.