Spor müsabakaları üzerinden bahis oynamak caiz midir? Spor müsabakaları üzerinden bahis oynamak caiz midir sorusu birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. İşte internette sıklıkla araştırılan bu sorunun cevabı..

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Vatandaşlar dini açıdan cevabını merak ettikleri sorulara Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesi üzerinden cevap arıyor.

Sitede bulunan en çok sorulan sorular kısmındaki bir soruyu sizler için seçtik.

Dini açıdan en çok merak edilen sorular arasında ise 'Spor müsabakaları üzerinden bahis oynamak caiz midir?' sorusu yer alıyor.

Spor müsabakaları üzerinden bahis oynayanlar bunun caiz olup olmadığını merak ediyor.

Peki, spor müsabakaları üzerinden bahis oynamak caiz midir? İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği cevap..

Soru

Spor müsabakaları üzerinden bahis oynamak caiz midir?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yanıtı

Nasıl sonuçlanacağı önceden belli olmayan bir işin öngörülen sonucu üzerinde bahse girmek ve isabet edilip edilememesine göre bahsi kazanmak ya da kaybetmek kumardır. Bu iş hangi yöntemle ve hangi ad ile yapılırsa yapılsın kumar olarak değerlendirilir. Kumar, haksız kazanç yöntemlerinden biri olup İslâm’da kesinlikle yasaklanmıştır. Bu itibarla, spor müsabakaları üzerinden taraflardan birine menfaat sağlayan bahis oynamak, Kur’ân-ı Kerîm’in yasakladığı kumar kapsamına girmektedir ve câiz değildir.