SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı… Bunları yapanın maaşı kesilecek

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), her ay 16 milyondan fazla kişiye maaş ödemesi yapıyor.

Bu ödemeler arasında dul ve yetim maaşları da bulunurken, aktif emekli sayısının ise 12,7 milyon kişiye ulaştığı kısa süre önce açıklanmıştı.

Ancak SGK, geniş kitleye yapılan bu maaş ödemelerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için önemli bir adım atıyor.

Bu doğrultuda, haksız yere emekli maaşı alan kişiler üzerinde yoğun bir denetim süreci başlatıldı.

SGK, teknolojik imkanlardan faydalanarak sistemdeki hataları daha etkin bir şekilde tespit ediyor ve usulsüz maaş alan kişileri kolayca belirleyebiliyor.

Yeni denetim süreci kapsamında, usulsüz maaş ödemesi alan kişilere yönelik çeşitli yaptırımlar uygulanıyor.

MAAŞLAR KESİLİYOR, FAİZİYLE GERİ ALINIYOR

Kasti zarara yol açanlar için hiçbir tolerans gösterilmiyor. Hatalı hesaplamalar sonucu yapılan yanlış ödemelerde ise daha esnek bir yaklaşım benimseniyor.

Ancak her iki durumda da yapılan maaş ödemeleri kesiliyor ve haksız ödemeler faiziyle birlikte geri alınıyor.

Usulsüz maaş alma tespit edilen kişiler için ilk olarak SGK, maaşların tamamen kesilmesini uyguluyor.

Sahte boşanma gibi hileli durumlar nedeniyle alınan dul ve yetim maaşları da iptal ediliyor. Bu durumda olan kişilere, yapılan tüm ödemelerin faiziyle geri ödenmesi isteniyor.