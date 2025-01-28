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SSK, BağKur, Emekli Sandığı fark etmiyor... 12 bin TL ek ödeme hesaplara yatacak

SSK, BağKur, Emekli Sandığı fark etmiyor... 12 bin TL ek ödeme hesaplara yatacak Şubat ayına girmeden emekliler için sevindirici bir haber geldi. İş Bankası, emeklilere özel promosyon güncellemesini duyurdu. İşte 12 bin TL ödeme için başvuru detayları…