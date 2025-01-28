SSK, BağKur, Emekli Sandığı fark etmiyor... 12 bin TL ek ödeme hesaplara yatacak

İş Bankası, emeklilere özel yeni promosyon duyurusuyla Şubat ayına girmeden sevindiren bir adım attı.
İş Bankası, emekli maaşlarını taşıyan SGK emeklilerine 12 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapacağını açıkladı.
Promosyon ödemesinden yararlanabilmek için emeklilerin, maaşlarını İş Bankası'na taşımaları ve 3 yıl boyunca emekli maaşlarını banka üzerinden almayı taahhüt etmeleri gerekiyor.
Ayrıca, emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasının ardından promosyon ödemesi gerçekleşecek. İşte başvuru detayları…
12.000 TL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI
İş Bankası, emeklilere yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. 28 Mart 2024 - 31 Mart 2025 tarihleri arasında ilk emekli maaşını İş Bankası'ndan almayı seçen veya mevcut maaşını taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur), 12 bin TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilecek. İşte maaş aralığına göre promosyon tutarları:
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar: 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar: 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL