Star TV’den şoke eden karar; favori dizi ekranlara veda ediyor

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Star TV'nin sevilen dizisi Ömer, Pazartesi akşamları ekranlarda büyük bir heyecanla izleniyor.
Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar gibi usta oyuncuların bir araya geldiği bu güçlü yapım, izleyicileri sıra dışı hikayesiyle kendine bağlamıştı.
Ancak son zamanlarda düşen reytingler sonucu diziden erken final yapma kararı geldi.
Final kararı dizinin hayranlarını şaşkına çevirdi. İşte Ömer dizisinin final tarihi…
O tarihte final yapıyor
Star TV’nin sevilen dizisi Ömer, 6 Mayıs tarihinde 54. bölümle ekranlara veda edecek.
Kısa sürede büyük ilgi gören dizi, sezon sonunda yapacağı veda ile ekranlara erken veda etmiş olacak.