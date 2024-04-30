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Star TV’den şoke eden karar; favori dizi ekranlara veda ediyor

Star TV’den şoke eden karar; favori dizi ekranlara veda ediyor Star TV’den izleyicileri üzen haber geldi. Konusuyla uzun süre konuşulan dizi, ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. O tarihte final bölümü yayınlanacak.