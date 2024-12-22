Starbucks'ta grev: 5 gün kapalı

Yağmur Dinç

Dünyanın en büyük kahve zincirleri arasında yer alan Amerika Birleşik Devletleri merkezli Starbucks'ta isyan çıktı.

Çalışan baristalar Seattle, Los Angelas ve Chicago şehirlerinde beş gün boyunca sürecek grev kararı aldıklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Starbucks Workers United Sendikası, işçilerin yıl sonuna kadar tatmin edici ekonomik bir teklif beklediğini bu nedenle Noel arifesine kadar greve gidildiğini duyurdu.

TÜRKİYE'DE STARBUCKS KAPANACAK MI?

Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan grevin Türkiye şubelerinde yapılıp yapılmayacağı açıklanmazken grevlerin ülkelere göre değişiklik gösterdiği ifade edildi.