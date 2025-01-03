Starbucks'tan 2025 zammı: En ucuz kahve fiyatı...

Yağmur Dinç
Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, fiyatlarını güncelledi.
Starbucks, 3 Ocak 2025 itibarıyla Türkiye’de kahve fiyatlarına yaklaşık %36 oranında zam yaptı.
Küçük boy filtre kahve 115 TL’ye yükseldi.
Peki Starbucks zammı ne kadar? İşte yeni fiyatlar...
STARBUCKS 2025 FİYATLARI
Bu zamla birlikte küçük boy filtre kahvenin fiyatı 70 liradan 95 liraya çıkarken, orta boy filtre kahve fiyatı 80 liradan 105 liraya, büyük boy ise 90 liradan 115 liraya yükseldi.
Americano'nun fiyatları ise küçük boyda 64 liradan 75 liraya, orta boyda 73 liradan 85 liraya ve büyük boyda 81 liradan 95 liraya çıktı.
White Chocolate Mocha fiyatlarında küçük boy 115 liradan 160 liraya, büyük boy 140 liradan 180 liraya yükseldi.