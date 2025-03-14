Statik IP nedir, ne işe yarar? Statik IP çalınırsa ne olur?

Yağmur Uçar

Türkiye'nin önde gelen internet sağlayıcılarından TurkNet, siber bir saldırıya maruz kaldı.

TurkNet kullanıcılarını endişelendiren bir veri sızıntısı sebebiyle birlikte birçok abonenin statik IP adreslerinin açığa çıktığı öne sürüldü.

Statik IP’lerin kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilmesi, siber saldırılar ve güvenlik ihlalleri gibi riskleri açısından telaşlandırdı. Bu kapsamda, "statik IP nedir, çalınırsa ne olur" merak edildi.

İşte Statik IP hakkında bilmeniz gereken detaylar...

STATİK IP NEDİR

Statik IP (Internet Protocol) adresi, bir cihaza manuel olarak atanmış ve değişmeyen bir IP adresidir. İnternete veya yerel bir ağa bağlı olan cihazların tanımlanması için kullanılır.

Statik IP adresleri, dinamik IP adreslerinin aksine her yeniden başlatmada veya belirli bir süre sonunda değişmez.

ÇALINIRSA NE OLUR

Siber saldırganlar, ele geçirilen statik IP üzerinden ağa veya sunuculara izinsiz erişim sağlamaya çalışabilir.

Bir saldırgan, ele geçirilen IP adresini kullanarak meşru bir cihaz gibi davranabilir. Bu yöntemle, kötü amaçlı yazılımlar gönderebilir veya sistemlerdeki güvenlik duvarlarını aşmaya çalışabilir.

Çalınan IP adresi yasa dışı faaliyetlerde kullanılırsa, bu IP adresi kara listeye alınabilir. Bu durum, e-posta gönderimlerinde engellenmeye veya web sitenizin erişilemez hale gelmesine neden olabilir.