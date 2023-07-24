SU SEVİYESİ AZALIYOR! 24 Temmuz 2023 İstanbul baraj doluluk oranları İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları..

İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları son dönemde vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor.

İstanbul'da bulunan tüm barajlardaki su miktarının bugün itibariyle yüzde 39.07 olduğu açıklandı.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son 1 haftada %1,81 azalma gösterdi.

İSKİ resmi internet sitesi üzerinden barajların doluluk oranlarını güncel olarak paylaşıyor.

Peki İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı ne? İşte 24 Temmuz 2023 İstanbul baraj doluluk oranları..

Barajların doluluk oranları

24 Temmuz 2023 Pazartesi günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde;

- Ömerli : % 71.82

- Darlık : % 55.32

- Istrancalar : % 34.55

- Elmalı : % 29.58

- Terkos : % 27.26

- Sazlıdere : % 22.7

- Büyükçekmece : % 20.43

- Alibeyköy : % 20.31

- Kazandere : % 7.4

- Pabuçdere : % 4.9