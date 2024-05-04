Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız bakın aslen nereliymiş! İşte Kenan Yıldız'ın memleketi Juventus'un 19 yaşındaki yıldızı milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın memleketi merak uyandırdı. İşte Kenan Yıldız'ın memleketi..

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İtalya Serie A takımlarından Juventus forması giyen Kenan Yıldız son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Bu sezon gösterdiği performans ile adından söz ettiren Kenan Yıldız hakkında aramalar hız kazandı.

Futbolseverlerin büyük bir keyifle takip ettiği Kenan Yıldız bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 28 resmi maçta 3 gol attı.

19 yaşındaki Kenan Yıldız oynadığı futbol ile herkesin beğenisini topluyor.

A Milli takımımızın ve Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız'ın hayatı merak ediliyor.

Futbolseverler milli futbolcu hakkında merak ettiklerini arama motorlarında araştırmaya başladı.

Kenan Yıldız hakkında en çok merak edilenler arasında ise yıldız futbolcunun memleketi yer alıyor.

İşte Kenan Yıldız'ın memleketi...

Kenan Yıldız 4 Mayıs 2005 tarihinde Almanya'nın Regensburg şehrinde dünyaya gelmiştir.

Babası Türk annesi Alman olan Kenan Yıldız aslen Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Kızıllı köyündendir.