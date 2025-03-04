Şubat 2025’in en güçlü Android telefonları belli oldu: İşte zirvedeki model!

Haber Merkezi

Akıllı telefon dünyasında performans yarışının kazananları belli oldu.

Benchmark testleriyle ünlü AnTuTu, Şubat 2025’in en güçlü Android telefonlarını açıkladı.

Listeye amiral gemisi modellerin yanı sıra orta segment cihazlar da damga vurdu.

Peki, zirvede hangi telefon var? Hangi markalar en yüksek performansı sundu? İşte AnTuTu’nun açıkladığı en güçlü Android telefonlar…

ŞUBAT 2025'İN EN GÜÇLÜ ANDROID TELEFONLARI

DonanımHaber’de yer alan habere göre AnTuTu, Şubat 2025'teki en güçlü amiral gemisi Android telefonları sıraladı:

· OnePlus Ace 5 Pro

· vivo X200 Pro

· Red Magic 10 Pro+

· iQOO 13

· iQOO Neo 10 Pro

· OnePlus 13

· Realme GT7 Pro

· Oppo Find X8 Pro

· Redmi K80 Pro

· Oppo Find X8