Şubat ayı TÜFE kararı: Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Kira artış oranında doğrudan etkili olan TÜFE verileri için geri sayım başladı. Mülk sahibi ve Kiracıların merakla beklediği şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı zaman belli oldu.
Milyonlar, TÜİK tarafından her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon verilerine odaklanmış durumda. Geçtiğimiz ay TÜFE aylık bazda 5,03 olurken yıllık bazda ise yüzde 42,12 olmuştu.
Ocak ayı enflasyon verilerinin ardından milyonların gözleri şubat ayı enflasyon verilerine kilitlendi. Peki, enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; Şubat ayı enflasyon verileri 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.