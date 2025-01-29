Şubat ayında ne ekilir? İşte, Şubat ayında ekilen bitkiler...

Hüseyin Topuz

Şubat ayı, kış mevsiminin sonlarına yaklaşırken baharın habercisi olan bir dönemdir.

Soğuk hava koşulları hala etkisini sürdürse de, doğru sebzeler ve bitkiler seçildiğinde ekim için uygun bir zaman olabilir.

Özellikle ılıman bölgelerde bahara hazırlık amacıyla çeşitli sebzeler toprakla buluşturulabilir.

Karasal iklimin hakim olduğu bölgelerde ise ekim faaliyetleri daha çok sera ve korunaklı alanlarda gerçekleştirilir.

Şubat ayında ekim yapılacak sebzeler, iklim koşullarına göre belirlenmeli ve olası don tehlikesine karşı önlemler alınmalıdır.

İşte, Şubat ayında ekilebilecek bazı bitkiler...

Şubat ayında ekilebilecek sebzeler ve bitkiler, bölgenin iklimine bağlı olarak değişiklik gösterir. Ancak genel olarak Türkiye’nin farklı bölgeleri için şu sebzeler ekilebilir:

Ilıman İklim Bölgeleri (Akdeniz, Ege, Güney Marmara)

- Marul

- Havuç

- Roka

- Maydanoz

- Dereotu

- Turp

- Ispanak

- Bezelye

- Soğan

- Sarımsak

- Patates (erken dikim)

Karasal İklim Bölgeleri (İç Anadolu, Doğu Anadolu, İç Batı Anadolu)

Bu bölgelerde toprak genellikle donmuş veya çok soğuk olduğu için açık alanda ekim yapmak zor olabilir. Ancak seralarda şu sebzeler yetiştirilebilir:

- Marul

- Turp

- Soğan

- Ispanak

- Bezelye

Karadeniz Bölgesi

Karadeniz’in nemli ve ılıman bölgelerinde şu sebzeler ekilebilir:

- Lahana

- Pırasa

- Havuç

- Soğan

- Marul

- Bezelye

Eğer kapalı alan (sera) veya saksıda ekim yapıyorsanız, fesleğen, reyhan, tere gibi otlar da yetiştirilebilir.

Şubat ayında ekim yaparken don olaylarına karşı bitkilerinizi korumanız gerektiğini unutmayın.