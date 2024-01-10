Sübyan kanı: Adrenochrome (Adrenokrom) nedir, ne işe yarar? Pedofili milyarder Jeffrey Epstein davası ile gündeme gelen "Adrenochrome" hakkında bilgiler yoğun bir şekilde araştırılıyor. İddialara göre, küçük çocukların beyninde üretilen bu madde, ölümsüzlük iksiri sayılıyor. Peki, adrenokrom nedir ve ne işe yarar? İşte detaylar...

ensonhaber.com

Belgeleri açığa çıkan Jeffrey Epstein davası, dünya gündemini çalkalıyor.

Pedofili ve fuhuş ağına birbirinden ünlü isimlerin dahil olduğu ortaya çıkan davada detaylar da netleşiyor.

Prenslerden sanatçılara, siyasetçilerden Mossad'a kadar uzanan zincirde, her halka ayrı bir darbe yaratıyor.

Son olarak ise "adrenochrome" maddesi gündeme geldi.

Bu madde, Madonna'nın enjekte ettirmesiyle daha net duyulmuştu.

İddialara göre, Epstein çetesi küçük çocukların beynindeki "adrenokrom" maddesi ile ölümsüzlüğün sırrına erişiyor.

Hücre yenilemeyi sağlayarak yaşlanmayı %60 yavaşlatması ile bilinen Adrenochrome'u Hillary Clinton'dan Tom Cruise'a kadar pek çok ünlünün kullandığı iddia ediliyor.

Peki, adrenokrom nedir? Ne işe yarar? İşte merak edilen detaylar...

Adrenochrome (Adrenokrom) nedir

Adrenochrome bir endokrin salgısıdır.

Korkuya bağlı olarak insanların böbreküstü bezlerinden elde edilen saf adrenalinden meydana gelir.

Gerekli adrenalin hormonu, daha güçlü adrenalin sentezi yaptıkları için 0-9 yaş arasındaki çocukların kanından elde edilmektedir.

Adrenokrom ne işe yarar

Kandaki adrenalin miktarına göre zenginleşen ve bağımlılık yaptığı için uyuşturucu olarak bilinen adrenochrome, çocuk kanından alınır.

Ölen bir canlının kalbini canlandırması, deri dokusunu iyileştirmesi ve çeşitli hastalıklara iyi gelmesi ile popülerleşen adrenochrome sarımtırak bir renge sahip ve ampullerin içinde muhafaza ediliyor.

Kaybolan yaşı küçük çocukların Amerika'ya kaçak bir şekilde sokulduğu ve bu sistemin bir parçası olmak için zorunlu tutulduğu düşünülüyor.