Sucuk Severler Koşsun! Türkiye'de Bir İlk: Ücretsiz Gidiliyor...

Afyonkarahisar'da Türkiye'de tek olma özelliğiyle bilinen ve özel bir şirket tarafından organize sanayi bölgesindeki sucuk, pastırma üretim fabrikasında kurulan müze, sergilenen ürünlerle dikkati çekti.

Firmanın yönetim kurulu üyelerinin koleksiyon olarak topladığı malzemelerden oluşan ve 100 yıldan fazla geçmişe sahip sucuk üretim ekipmanlarının sergilendiği müze, 1 yılda 30 bin ziyaretçi ağırladı.

Müzede sergilenen ürünler arasında 100 yıllık geçmişe dayanan ahşaptan kıyma makinesi, bıçaklar, masatlar, sucuk dolum makineleri yer alıyor.

SUCUĞUN TARİHİ YOLCULUĞU

Afyonkarahisar'da, hayvancılık ile sucuk üretiminin başlangıcı ve gelişimine yönelik bilgilendirme yapılan müzeyi ziyaret edenlerin etlerin işlenişi, eski dolum makineleri, baharatlar, eski zırh makineleri, firmanın ilk dükkanın maketi ile sucuk ve pastırma kurutma odasını geziyor.

Müzede firmanın ilçelere sucuk ve pastırma taşıma amaçlı kullandığı 1943 model araç da sergileniyor.

MÜZE ÜCRETSİZ

Sucuk Müzesi İşletme Müdürü Mehmet Doğan da müzenin ücretsiz ziyaret edildiğini anlattı. Türkiye'de tek olan müzeye ilişkin bilgi veren Doğan, "Yaklaşık 1060 metrekare salonda fabrikada kullanılan eski makine ve teçhizatlar, fabrikadaki işleyişi canlandırdık. Eski makineleri sergiledik. Müzede yer alan bütün makineler firmamız tarafından kullanıldı. Eski dükkanımızın birebir yaptık. Arabamızı sergiliyoruz. Firmamız Cumhuriyet ile yaşıt, 1920'de kuruldu. Yaklaşık 3 yıldır müzemiz hizmet veriyor" ifadelerini kullandı.