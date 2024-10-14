Sucukta eşek eti nasıl anlaşılır? İşte rengi ve kokusu...

Yağmur Dinç

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünler listesini güncellemeye devam ediyor.

Halk sağlığını tehlikeye düşüren firmalarda kamuoyu ile paylaşılıyor.

Bakanlıktan yeni bir liste daha yayınlandı; Bu listede ise birçok sucuk firması yer aldı.

İfşalanan firmaların dana etinden yapıldığını iddia ettikleri sucuklarda eşek eti kullandığı ortaya çıktı.

Eşek etinden endişe duyan vatandaşlar, nasıl ayırt edeceklerini konusunda detayları araştırıyor.

Peki, sucukta eşek eti belirtileri nelerdir? Eşek eti nasıl anlaşılır; tadı ve kokusu nasıl? İşte yanıtı!

SUCUKTA EŞEK ETİ BELİRTİLERİ

Eşek eti, İslam dininde caiz değildir.

Aldığınız et koyu renkte, aşırı lifli yapıda ve sert ise bu etten at eti ya da eşek eti olarak şüphe edebilirsiniz.

Eşek etinin kendine özgü bir kokusu olabilir. Normalde taze etin kokusu ve türüne göre değişiklik gösterebilir, ancak eşek etinde hafif keskin veya "şüpheli" bir koku olabilir.