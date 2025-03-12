Sudan virüsü (SVD) nedir, nasıl bulaşır? İşte belirtileri…

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan virüsü salgınına karşı küresel uyarı yayımladı.

Uganda’da 32 yaşındaki bir hemşirenin ölümüyle ortaya çıkan virüs, kısa sürede 14 kişiye bulaştı ve 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

30 Ocak 2025’te açıklanan vakalar, salgının ciddiyetini gözler önüne sererken, uzmanlar hızla yayılan bu ölümcül virüse karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Peki, Sudan virüsü nedir, nasıl bulaşır? Sudan virüsü belirtileri nelerdir?

SUDAN VİRÜSÜ NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan Virüsü (SVD) hakkında kritik bir uyarıda bulundu. Ebola virüsü ailesine mensup olan bu tehlikeli hastalık, yüksek ölüm oranı ve hızla yayılma riskiyle dikkat çekiyor.

Kan ve vücut sıvıları yoluyla bulaşan virüs, özellikle sağlık çalışanları, hasta yakınları ve cenaze törenlerine katılanlar için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Sudan Virüsü kişiden kişiye doğrudan temas yoluyla bulaşıyor. Kan, vücut sıvıları ve enfekte yüzeylerle temas edilmesi durumunda bulaşma riski artıyor.

SUDAN VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

Sudan Virüsü’ne yakalanan kişilerde ilk belirtiler arasında yorgunluk, halsizlik, bulantı ve kusma yer alıyor. Ancak hastalık ilerledikçe ekimozlar (morluklar), ateş, şiddetli karın ağrısı, boğaz ağrısı, bölgesel kanamalar ve organ yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor.

Ayrıca, bazı hastalarda kalıcı göz iltihabı (üveit) ve merkezi sinir sistemine yönelik kalıcı enfeksiyonlar gelişebiliyor.