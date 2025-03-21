Sulama, budama, ekim… BİM bahçe ürünleri getiriyor; işte 28 Mart Aktüel

Haber Merkezi

BİM, 28 Mart 2025 aktüel kataloğunu duyurdu ve yine müşterilerini sevindirecek fırsatlarla dolu bir liste sundu.

Bu hafta elektronik eşyalardan bahçe düzenleme ürünlerine, dekoratif aksesuarlardan mutfak gereçlerine kadar geniş bir yelpazede indirimler sizleri bekliyor.

Teknoloji tutkunları için Dijitsu 50” TV, uygun fiyatlı akıllı telefonlar, Bluetooth hoparlörler ve powerbankler dikkat çekerken, ev elektroniği bölümünde Kumtel mini buzdolabı, tost makinesi, süpürge ve Türk kahve makineleri yer alıyor.

Baharın gelişiyle birlikte bahçe düzenlemeye yönelik harika fırsatlar da BİM raflarında olacak.

Solar aydınlatma sistemleri, dekoratif figürler ve bahçe aksesuarları bu hafta satışa sunulacak.

İşte BİM 28 Mart 2025 indirimli ürünler: