Süper ay nedir? Süper ay ne zaman görülecek? Yılın ilk Süper Ay'ı için geri sayım başladı. Bu doğa olayını merakla bekleyen vatandaşlar Süper Ay hakkında aramalarına hız kazandırdı. İşte konu hakkında merak edilenler...

Editör: Salih Demirgan

2024 yılının ilk Süper Ay'ı 19 Ağustos 2024 Pazartesi günü gökyüzünü aydınlatmaya hazırlanıyor.

Her sene binlerce kişinin merakla beklediği bu olay, Ay’ın Dünya'ya en yakın olduğu perigee noktasında gerçekleşmektedir.

Süper Ay, Ay'ın dolunay evresinde Dünya'ya en yakın konumda olduğu zamandır. Bu durum, Ay'ın normalden daha büyük ve parlak görünmesine neden olur.

"Süper Ay" terimi, astronomide "perigee-syzygy" olarak bilinen olguyu tanımlar.

Bu, Ay'ın Dünya'ya en yakın noktasında (perigee) olduğu ve aynı zamanda Güneş, Dünya ve Ay'ın bir doğrultuda sıralandığı bir zamanda gerçekleşir.

Süper Ay, genellikle yılda birkaç kez meydana gelir ve gökyüzü gözlemcileri için özel bir görsel şölen sunar.

"Süperay" terimi, astrolog Richard Nolle tarafından 1979 yılında kullanılmıştır ve o zamandan beri popüler kültürde yaygın olarak kullanılmaktadır.