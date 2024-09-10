Süper Lig 2024 erteleme maçları ne zaman? Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir 3. hafta fikstür Süper Lig’de ülkemizi Avrupa’da temsil eden Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir’in 3. hafta maçları ertelenmişti. Süper Lig’de ertelenen 3. hafta maçlarının tarihi belli oldu. İşte fikstür…

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Süper Lig’de 4. hafta tamamlandı ve Fenerbahçe maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturuyor. Galatasaray ve Beşiktaş ise 9 puanla birbirlerini takip ediyor.

Bu hafta Trabzonspor, Başakşehir ve Galatasaray’ın Avrupa kupalarındaki maçları nedeniyle 3. haftadaki karşılaşmaları ertelendi.

Beşiktaş ise bu haftayı bay geçeceği için maçı ertelenmedi.

Milli aranın sona ermesiyle gözler yeniden Süper Lig’e çevrildi. Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in erteleme maçlarının ne zaman oynanacağı merak ediliyor.

İşte Süper Lig 3. hafta fikstürü...

SÜPER LİG ERTELEME MAÇLARI NE ZAMAN?

TFF’nin aldığı karara göre; Süper Lig’in ertelenen 3. hafta maçları 17-18-19 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak.

Galatasaray - Gaziantep 17 Eylül Salı 20.00

Samsunspor - Başakşehir 18 Eylül Çarşamba 20.00

Trabzonspor - Kayserispor 19 Eylül Perşembe 20.00