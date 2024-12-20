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Süper Lig ara transfer sezonu başladı mı? Transfer dönemi ne zaman başlıyor?

Süper Lig ara transfer sezonu başladı mı? Transfer dönemi ne zaman başlıyor? Kıyasıya mücadelelerin devam ettiği Süper Lig maratonunda ilk yarının bitmesine az bir zaman kalmasıyla birlikte futbolseverler ara transfer dönemi konusundaki araştırmalarına başladı. Şampiyonluk yarışında kıyasıya mücadele veren takımların transfer hamleleri de merakla bekleniyor. Peki, Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?