Süper Lig ara transfer sezonu başladı mı? Transfer dönemi ne zaman başlıyor?

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Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi nefes kesmeden devam ederken 16. Haftanın tamamlanmasıyla birlikte Süper Lig'de ilk yarının bitmesine sayılı günler kaldı.
Futbolseverlerin heyecanlı bekleyişleri devam ederken 2024-2025 sezonu ara transfer dönemi içinde geri sayım başladı.
Futbolcuların geçirdikleri sakatlıklar ve formsuzlukla nedeniyle takımlar transfer arayışlarını hızlandırdı. Peki, Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu.
Süper Lig’de ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.