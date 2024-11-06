Süper Lig devinin borcu açıklandı! Tutar dudak uçuklattı...

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Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Spor Kulübünün güncel borçları açıklandı. Kulübün 31 Mayıs 2024 itibarıyla toplam borcunun 12 milyar 571 milyon lira olduğu açıklandı.

Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina tarafından yayınlanan denetim raporlarında, söz konusu denetimin 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 dönemini kapsadığını belirtti.

Rapora göre, kulübün kısa vadeli borçları 6 milyar 860 milyon lira, uzun vadeli borçları ise 5 milyar 711 milyon lira olarak kaydedildi.

GİDERLER GELİRLERDEN FAZLA!

Vodina tarafından yapılan çalışma sonucunda, Fenerbahçe'nin aynı dönemdeki gelirlerinin 8 milyar 318 milyon lira, giderlerinin ise 8 milyar 593 milyon lira olduğunu ifade etti.

Söz konusu olan bu rakamlar, kulübün finansal durumunu ve borç yükünü ortaya koyarken, finansal sürdürülebilirlik açısından zorluklar yaşandığını gösteriyor.