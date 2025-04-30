Süper lig maçları tam 1 ay ücretsiz olacak! İşte tek şartı

Haber Merkezi

Futbolseverlerin yüzünü güldürecek kampanya Akbank’tan geldi.

2024-2025 Süper Lig sezonunun heyecanı devam ederken, Akbank özel bir kampanyayla taraftarlara maç keyfini ücretsiz yaşama fırsatı sunuyor.

Kampanya kapsamında belirli şartları yerine getiren Akbank müşterileri, 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli olacak özel bir kampanya kodu ile 1 aylık Süper Lig Paketi'ni tamamen ücretsiz izleyebilecek.

Bu özel fırsat sayesinde, sporseverler Süper Lig'de oynanacak maçların yayınlarına 1 ay boyunca kesintisiz erişim sağlayacak.

İşte kampanyanın şartları:

1 AY ÜCRETSİZ SÜPER LİG KAMPANYASI

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonuna dair maçlar artık 1 ay boyunca ücretsiz izlenebilecek.

Kampanya dahilinde verilen kupon koduyla, www.todtv.com.tr adresine girip sayfanın en altındaki “Kupon Kodu”alanına ya da doğrudan https://www.todtv.com.tr/kupon-kodu linkine tıklayarak kodunuzu girmeniz yeterli olacak.

Kodu aktive ettikten sonra, üyelik işlemlerinizi tamamladığınız anda Süper Lig coşkusu ekranınıza taşınacak.

1 aylık Süper Lig Paketi, web, cep telefonu, tablet, Apple TV, Android TV ve Smart TV üzerinden TOD uygulamasıyla her yerde sizinle olacak.

Ancak pakete erişim sağlayabilmek için TOD üyeliği oluşturmak şart.

Kampanyanın detayları için tıklayınız