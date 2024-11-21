Süper Lig ne zaman başlıyor? Bu hafta maç var mı?

Hüseyin Topuz
Milli maçların sona ermesinin ardından gözler Trendyol Süper Lig'e çevrildi.
Futbolseverler Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçlarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı.
UEFA Uluslar Ligi maçları sebebiyle liglere ara verilmesinin ardından futbolseverler takımlarının maçlarını beklemeye başladı.
Süper Lig’de 13. hafta maçları 23, 24 ve 25 Kasım tarihlerinde oynanacak.
İşte, 13. haftanın maç programı..
23 Kasım Cumartesi
13:30 Eyüpspor v Çaykur Rizespor
16:00 Gaziantep FK v Başakşehir FK
16:00 Kayserispor - Fenerbahçe
19:00 Bodrum FK - Galatasaray
24 Kasım Pazar
13:30 Sivasspor - Kasımpaşa
16:00 Konyaspor - Hatayspor
16:00 Samsunspor - Alanyaspor
19:00 Beşiktaş - Göztepe
25 Kasım Pazartesi
20:00 Trabzonspor - Adana Demirspor