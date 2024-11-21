Süper Lig ne zaman başlıyor? Bu hafta maç var mı?
Hüseyin Topuz

Milli maçların sona ermesinin ardından gözler Trendyol Süper Lig'e çevrildi.

Futbolseverler Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçlarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı.

UEFA Uluslar Ligi maçları sebebiyle liglere ara verilmesinin ardından futbolseverler takımlarının maçlarını beklemeye başladı.

Süper Lig’de 13. hafta maçları 23, 24 ve 25 Kasım tarihlerinde oynanacak.

İşte, 13. haftanın maç programı..

23 Kasım Cumartesi

13:30 Eyüpspor v Çaykur Rizespor

16:00 Gaziantep FK v Başakşehir FK

16:00 Kayserispor - Fenerbahçe

19:00 Bodrum FK - Galatasaray

24 Kasım Pazar

13:30 Sivasspor - Kasımpaşa

16:00 Konyaspor - Hatayspor

16:00 Samsunspor - Alanyaspor

19:00 Beşiktaş - Göztepe

25 Kasım Pazartesi

20:00 Trabzonspor - Adana Demirspor

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Hüseyin Topuz
Seo Editor