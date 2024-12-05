Süper Lig'de bu sezon en çok gol katkısı veren isimler! İlk sırada bakın kim var...

Hüseyin Topuz
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken gol krallığı ve asist krallığı yarışıda büyük heyecana sahne oluyor.
Süper Lig'de 14. hafta itibariyle bu sezon en çok gol katkısı veren isimler merak uyandırdı.
Takımları adına en çok gol katkısı yapan futbolcular futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Peki, Trendyol Süper Lig'de şimdiye kadar en çok gol katkısı yapan isimler kim oldu?
İşte merak edilen o sıralama...
- Dusan Tadic - 7 gol / 5 asist (Fenerbahçe)
- Ahmed Kutucu - 6 gol / 5 asist (Eyüpspor)
- Ciro Immobile - 9 gol (Beşiktaş)
- Edin Dzeko - 8 gol / 1 asist (Fenerbahçe)
- Krzysztof Piatek - 8 gol / 1 asist (Başakşehir)
- Victor Osimhen - 6 gol / 3 asist (Galatasaray)