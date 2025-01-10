Süper Lig’de en çok değer kazanan futbolcular belli oldu! Bakın zirvede kim var

Süper Lig’de futbolcuların piyasa değerleri, Transfermarkt tarafından güncellendi.
Yapılan güncellemeyle, Süper Lig kulüplerindeki futbolcuların değerlerinde önemli değişiklikler yaşandı.
Transfermarkt, Süper Lig’de en fazla değer kazanan 10 futbolcuyu ve güncel piyasa değerlerini de açıkladı.
Peki, Süper Lig’de en çok değer kazanan futbolcu kim oldu? Zirve Galatasaraylı yıldızın…
SÜPER LİG'DE EN ÇOK DEĞER KAZANAN FUTBOLCULAR
1- Yunus Akgün (Güncel piyasa değeri: 11 milyon Euro)
2- Gabriel Sara (Güncel piyasa değeri: 23 milyon Euro)
3- Barış Alper Yılmaz (Güncel piyasa değeri: 20 milyon Euro)
4- Semih Kılıçsoy (Güncel piyasa değeri: 15 milyon Euro)
5- Taha Altıkardeş (Güncel piyasa değeri: 5.5 milyon Euro)
6- Mert Müldür (Güncel piyasa değeri: 6.5 milyon Euro)
7- Mustafa Hekimoğlu ( Güncel piyasa değeri: 2.5 milyon Euro)
8- Youssef En-Nesyri (Güncel piyasa değeri: 22 milyon Euro)
9- Davinson Sanchez (Güncel piyasa değeri: 19 milyon Euro)
10- Gedson Fernandes (Güncel piyasa değeri: 17 milyon Euro)