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Süper Lig’de en çok değer kazanan futbolcular belli oldu! Bakın zirvede kim var

Süper Lig’de en çok değer kazanan futbolcular belli oldu! Bakın zirvede kim var Süper Lig’de futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Peki, bu sezonun en büyük değer artışını kim yaşadı? İşte en çok değer kazanan 10 futbolcu…