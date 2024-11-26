Süper Lig'de gol kralı kim? Trendyol Süper Lig gol krallığı sıralaması!

Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından gol krallığı sıralaması merak uyandırdı.
Trendyol Süper Lig'deki gol krallığında oluşan son durum hakkında aramalar hız kazandı.
Futbolseverler Süper Lig'de kimin gol kralı olacağını büyük bir merakla takip ediyor.
Süper Lig'de 13. hafta sonunda oluşan gol krallığındaki son durumu sizler için derledik.
Peki 2024/2025 sezonunda gol kralı kim olacak? İşte Trendyol Süper Lig gol krallığında son durum..
Gol Krallığı
1- Ciro Immobile - 8 Gol (Beşiktaş)
2- Simon Banza - 8 Gol (Trabzonspor)
3 - Edin Dzeko - 7 Gol (Fenerbahçe)
4 - Dusan Tadic - 7 Gol (Fenerbahçe)
5 - Krzysztof Piatek - 6 Gol (Başakşehir)
6 - Mame Thiam - 6 Gol (Eyüpspor)
7 - Ahmet Kutucu - 6 Gol (Trabzonspor)
8 - Victor Osimhen - 6 Gol (Galatasaray)
9 - Carl Holse - 5 Gol (Samsunspor)
10 - Deian Sorescu - 5 Gol (Gaziantep FK)