Süper Lig'de gol kralı kim? Trendyol Süper Lig gol krallığı sıralaması! Icardi, Dzeko, Thiam, Onuachu.. Süper Lig'de 13. hafta maçları bugün oynanan 2 maç ile sona erdi. Trendyol Süper Lig'de oluşan gol krallığı sıralaması merak uyandırdı. İşte Trendyol Süper Lig'de gol krallığı sıralaması..

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Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçları bugün oynanan Başakşehir - Pendikspor ve Sivasspor - Trabzonspor karşılaşmaların ardından tamamlandı.

Süper Lig'de 13. hafta maçlarının sona ermesinin ardından gol krallığındaki son durum merak edilmeye başladı.

Futbolseverler Süper Lig'de hangi ismin gol kralı olacağını büyük bir merakla takip ediyor.

Trendyol Süper Lig'de 13 hafta sonunda oluşan gol krallığı sıralaması hakkında aramalar hız kazandı.

Süper Lig'de 13. hafta sonunda oluşan gol krallığı sıralamasını sizler için derledik.

Mauro Icardi'nin 11 gol ile zirvede olduğu gol krallığı yarışı futbolseverleri heyecanlandırıyor. İşte, Trendyol Süper Lig'de gol krallığında son durum..

Gol Krallığı

1 - Mauro Icardı - 11 Gol (Galatasaray)

2 - Edin Dzeko - 10 Gol (Fenerbahçe)

3 - Mame Thiam - 10 Gol (Kayserispor)

4 - Aytaç Kara - 8 Gol (Kasımpaşa)

5 - Paul Onuachu - 7 Gol (Trabzonspor)

6 - Sebastian Szymanski - 6 Gol (Fenerbahçe)

7 - Mbaye Niang - 6 Gol (Adana Demirspor)

8 - Dusan Tadic - 6 Gol (Fenerbahçe)

8 - Wilfried Zaha - 5 Gol (Galatasaray)

9 - İrfan Can Kahveci - 5 Gol (Fenerbahçe)

10 - Sokol Cikalleshi - 5 Gol (Konyaspor)