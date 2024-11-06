Süper Lig'de milli ara tarihleri: Milli ara ne zaman başlıyor?

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UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde, futbolseverler tarafından merakla beklenen milli ara tarihi belli oldu.
Türkiye Milli Takımı, Galler ile oynayacağı maç öncesinde, milli aranın ne zaman başlayacağı konusundaki araştırmalar hızlandı.
Süper Lig maçlarının oynanmayacağı Milli ara tarihleri merak ediliyor. Peki milli ara ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...
MİLLİ ARA NE ZAMAN?
Süper Lig'de milli ara 11 Kasım 2024 tarihinde başlayacak. Ligde milli ara sebebiyle, 11-23 Kasım tarihleri arasında maç olmayacak.
Süper Lig'de 13. hafta, 23 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.