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Süper Lig'de milli ara tarihleri: Milli ara ne zaman başlıyor?

Süper Lig'de milli ara tarihleri: Milli ara ne zaman başlıyor? UEFA Uluslar Ligi maç tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte futbolseverler tarafından milli ara tarihleri araştırılmaya başlandı. Galler ile karşı karşıya gelecek olan Milli Takım, heyecanla beklenen maçları öncesinde, milli aranın başlayacağı tarih merak edilmeye başladı. Peki, milli ara ne zaman başlayacak?