Süper Lig’e dünya yıldızı: Brezilyalı golcü Beşiktaş’a mı geliyor?

Süper Lig’de yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen Beşiktaş, dünya çapında ses getirecek bir transfer için düğmeye bastı.

Son iddialara göre siyah-beyazlılar, Liverpool’un eski yıldız forveti Roberto Firmino’yu kadrosuna katmak istiyor.

2023 yazında Liverpool’dan ayrılarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli’ye transfer olan Brezilyalı golcü, burada bekleneni veremedi.

32 yaşındaki oyuncunun kulübüyle yollarını ayırmaya sıcak baktığı ve Avrupa’ya geri dönme isteğinde olduğu iddia ediliyor.

Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş’ın Firmino ile temas kurduğu ve görüşmelerin başladığı öne sürüldü.

Yıldız oyuncunun tecrübesi, oyun zekası ve çok yönlü hücum yetenekleriyle Beşiktaş’a büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Ancak transferin gerçekleşmesi için hem mali şartlar hem de oyuncunun kararı belirleyici olacak.

Beşiktaş cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, taraftarlar heyecanla gelişmeleri takip ediyor.