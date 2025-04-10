Süpermarket zincirinden kritik adım: Giden kapıdan dönecek! Onlarca şubesini kapatıyor

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İngiltere’nin önde gelen süpermarketler zinciri Morrisons, 17 şubesi hakkında kapatma kararı aldığını duyurdu.

Birçok lokasyonda hizmet veren Morrisons, 14 Nisan Çarşamba günü marketlerin büyük bir kısmını kapatacağını geriye kalan şubelerini ise 14 Mayıs’ta kapatacağını duyurdu.

İngiletere’nin önde gelen süpermarket zincirlerinden olan Morrisons, şube kapatma kararıyla gündemde büyük bir yankı uyandırdı.

POSTANE HİZMETİ VEREN MARKETLERDE KAPATILIYOR

Kapatılacak şubeler arasında Morrisons Daily şubeleri de yer alırken, bu şubelerin 11'inde aynı zamanda Postane hizmeti de veriliyordu.

Söz konusu kapatma kararıyla birlikte postanelerinde, 9 Nisan ile 14 Mayıs tarihleri arasında aşamalı olarak kapanağı belirtildi. Kapanıştan etkilenecek şehirler arasında Exeter, Tonbridge ve Worle de bulunuyor.

Alınan kapatılma kararının ise son yıllarda pazar payında ciddi bir düşüş olduğu belirtildi. Yaşanan bu düşüş sonrasından Morrisons şu anda sadece yüzde 8,5’lik bir kesime hitap ediyor.

Şirket, kısa sürede yapılacak kapanışlar nedeniyle müşterilerden özür diledi ve rahatsızlık için anlayış beklediklerini belirtti.