Süpürge borusundaki bu delikler bakın ne işe yarıyormuş… Gün içinde kullanılan birçok ürünün üzerinde bulunan küçük detayların asıl amaçları genel olarak bilinmez. Bu küçük detaylardan bir tanesi de süpürge borusundaki yer alan küçük deliklerdir. Bakın bu delikler ne işe yarıyormuş….

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Günlük hayatta en sık kullanılan eşyaların başında süpürge makinesi gelir. Birçok eşyada bulunan her ne kadar küçük görünse de oldukça anlamlı detaylar süpürge makinesi borusunda da yer alır.

Çoğu kişinin belki de fark etmediği bu detaylar öyle şeyler düşünülerek yapılmış ki duyan şaşıp kalıyor.

Aklınızın ucundan geçmeyecek olan bu detayın amacını öğrendikten sonra uygulamadan eksik kalmayacaksınız.

İşte, süpürge borusundaki deliklerin amacı…

Süpürge borusunda yer alan küçük delikler yapılma aşamasında oldukça önemli bir detay düşünülerek yapılmış.

Bu delikler ile birlikte süpürmeyi kolaylaştırmak düşünülmüştür. Küçük delikler, süpürgenin çekiş gücünü azaltmak için tasarlanmıştır.

Hareket etmeyi güçleştirecek yüzeyleri süpürürken açacağınız bu delikler, vakum gücünü düşürüp daha rahat süpürebilmeyi sağlıyor.