Suriye'de asgari ücret ne kadar, kaç dolar? 1 SYP kaç TL?

Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaşın sonunda Beşar Esad rejimi devrildi.
Muhaliflerin kontrolünde olan ülkede artık piyasa ekonomisine geçileceği bildirildi.
Suriye'nin para birimi olan Suriye Lirası ise değer kaybetmeye devam ediyor.
1 doların 13.100 Suriye Lirası'na denk geldiği ülkede asgari ücret merak ediliyor.
Peki, Suriye'de asgari ücret ne kadar? 1 SYP kaç dolar? İşte yanıtı...
SURİYE'DE ASGARİ ÜCRET
Suriye lirası, son 13 yılda adeta dibe vurdu.
Halep'te insanlar, Türk lirası kullanmayı tercih ediyor. Ellerinde doları olanlar da bozdurarak Türk lirası alıyor.
Asgari Ücret : 92.970 SYP = 7.1$ denk geliyor.
SURİYE LİRASI'NDA SON DURUM
Yükselen fiyatlar ve bulunması giderek zorlaşan tüketim maddeleri karşısında Suriye lirası, uluslararası yardımlar aracılığı ile ülkeye giren döviz miktarının ve kullanımının da etkisi ile diğer para birimleri karşısında hızla değer kaybetti.
1$=13.100 Suriye Lirası
1€=14.442 Suriye Lirası
1₺= 486,25 Suriye Lirası