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Suriye'de asgari ücret ne kadar, kaç dolar? 1 SYP kaç TL?

Suriye'de asgari ücret ne kadar, kaç dolar? 1 SYP kaç TL? Merak edilen bir konuda da nasıl bir ekonomik düzen kurulacağı oldu. Şu ana kadar gelen mesajlar serbest piyasa rejiminin oluşturulacağı yönünde ilerliyor. Bu kapsamda, "Suriye'de asgari ücret" gündeme geldi. Peki, Suriye'de asgari ücret ne kadar, kaç dolar? İşte SYP-dolar kuru...