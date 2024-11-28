Sürücüler dikkat: Bu yol 31 Aralık’a kadar kapatıldı

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Aydın-Denizli Otoyolu'nda, Köşk Kavşağı ile Yenipazar Kavşağı arasında şev çalışmaları nedeniyle trafik akışında değişiklik yapılacak.

Çalışmalar, 18 Kasım 2024 tarihinde başlayıp 31 Aralık 2024'e kadar sürecek.

Bu süre zarfında Denizli yönüne giden iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım yalnızca sol şeritten sağlanacak.

Yetkililer, sürücülerin trafik işaret ve levhalarına dikkat etmelerini ve yol çalışması alanında hız limitlerine uymalarını önemle hatırlattı.

Otoyolu kullanacak vatandaşların alternatif güzergahları değerlendirmesi ve yoğun saatlerde yolculuk planlaması yapmaları öneriliyor.

SÜRÜCÜLERE UYARI YAPILDI

Yetkililer, trafik akışını düzenli şekilde sağlayabilmek için gerekli önlemlerin alındığını açıkladı. Ancak özellikle yoğun saatlerde otoyolu kullanacak sürücülere, alternatif güzergâhları tercih etmeleri tavsiye ediliyor.

Yolculuk planlaması yaparken bu düzenlemeyi göz önünde bulundurmaları gereken sürücüler, gecikmelere karşı hazırlıklı olmaya çağrıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından, otoyolun daha güvenli ve modern bir yapıya kavuşacağı ifade edildi.