Sürücüler dikkat: Bu yollar trafiğe kapatılacak

Haber Merkezi

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek program nedeniyle 5 Şubat’ta birçok yolun gece 23.00 itibarıyla araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Trafik düzenlemesinin, etkinlik sona erene kadar süreceği belirtilirken, şehir merkezinde yoğunluk yaşanabileceği konusunda vatandaşlara uyarı yapıldı.

Yetkililer, sürücülere alternatif güzergahları kullanmalarını ve toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini önerdi.

Trafik düzenlemeleriyle ilgili güncel bilgilere resmi duyurular üzerinden ulaşılabileceği bildirildi.

İşte 23.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak yollar:

HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?

Cumhuriyet Caddesi (Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arası, çift yönlü kapalı)

Tren Garı Kavşağı ve buraya bağlanan yan varyantlar (Alt geçitler hariç tamamı)

Ulaştırma Kavşağı’ndan Tren Garı Kavşağı’na bağlanan yan varyant (Tamamı)

Tren Garı Kavşağı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan yan varyant (Üst geçitler hariç tamamı)

Ulaştırma Kavşağı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan yan varyant (Tamamı)

Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde şu yolların da trafiğe kapatılabileceği bildirildi:

Hipodrom Caddesi (Kazım Karabekir Caddesi ve Mevlana Bulvarı arasında kalan bölüm)

Kazım Karabekir Caddesi (İstanbul Caddesi ve Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölüm)