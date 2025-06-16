Sürücüler dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılıyor

Haber Merkezi

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu’nun Bolu (Doğu) ile Bolu (Batı) kavşakları arasındaki 12-14. kilometrelerindeki kesimde üstyapı yenileme çalışmaları başlıyor.

Çalışmalar kapsamında İstanbul yönü, 16 Haziran Pazar günü itibarıyla trafiğe kapatılacak.

Yalnızca 1500 metrelik bir alanda yapılacak çalışmalar boyunca, trafik tamamen durmayacak. Araç akışı, Ankara yönündeki yoldan sağlanacak.

Buna göre ulaşım, Ankara istikametinde iki şerit İstanbul yönüne, bir şerit ise Ankara yönüne tahsis edilecek şekilde geçici olarak yeniden düzenlenecek.

4 GÜN DEVAM EDECEK

16 Haziran’da başlayan üstyapı yenileme çalışmasının 20 Haziran saat 17.00’de tamamlanması ve trafiğin normale dönmesi bekleniyor.

Çalışmalar süresince İstanbul yönü kapalı kalırken, ulaşım Ankara istikametinden çift yönlü olarak sağlanacak.